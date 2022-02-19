İnternet haber sitesi sahibi silahlı saldırıda öldü (2) - Haberler
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İnternet haber sitesi sahibi silahlı saldırıda öldü (2)

Demirören Haber Ajansı, Alişan Koyuncu - Güncel
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İnternet haber sitesi sahibi silahlı saldırıda öldü (2)

HASTANEDE KURTARILAMADIİzmit'te, ofis önünde silahlı saldırıya uğrayan yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

KOCAELİ (DHA) - HASTANEDE KURTARILAMADI

İzmit'te, ofis önünde silahlı saldırıya uğrayan yerel internet haber sitesinin sahibi Güngör Arslan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

VALİ YAVUZ: SALDIRGAN YAKALANDI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise saldırıyı kınayarak, saldırgan R.Ö.'nün yakalandığını açıkladı.

Kocaeli Valiliği'nce R.Ö.'nün saldırıda kullandığı tabancayla yakalandığı, olayın aydınlatılması için çok yönlü soruşturma başlatıldığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel

Kocaeli, Güncel, Haberler

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