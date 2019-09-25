İnternet gazetecilerinden sürücülere "yayaya saygı" çağrısı

25.09.2019 11:44

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği, sosyal sorumluluk kapsamında yayalara öncelik verilmesi konusunda kampanya başlattı.

Dernek Başkanı Mesut Demir, yaptığı yazılı açıklamada, yayalarla ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından önemli bir kampanyanın başlatıldığını hatırlattı.

"Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı faaliyetler yapılarak 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edildiğini belirten Demir, kaydetti:

"Ülkemizin çoğu ilinde araçlar yayalara saygı gösteriyor, yaya geçidinde trafik lambası olmamasına rağmen sürücüler yayalara öncelik veriyor. Bursa'da bu konuda duyarlılığı artırmak için yayalara öncelik verilmesi hususunda dernek olarak bir kampanya başlattık. 'Yayaya Saygı' adlı kampanyamız ile Bursa'da yaya geçitlerinde sürücülerin yayaya öncelik vermesini istiyoruz. Kampanyaya uymayan araç sürücüleri olursa, vatandaşlardan bu araçları fotoğraf ya da videosunu çekerek 155 Polis İhbar Hattı'na göndermelerini, emniyet teşkilatımızdan da bu sürücülere ağır para cezaları kesmelerini istiyoruz.

Bu kampanyayı bugün itibarıyla başlatıyoruz ancak kampanya şu gün bitecek diye bir düşüncemiz yok. Süresiz bir kampanya ve gerek yayalar gerekse sürücülerin bu konuda alışkanlık edinmesini, başka canlar verilmemesini istiyoruz. Bu arada, üst geçit, trafik lambası ya da yaya geçidi olmayan yerlerden de yayaların geçmemesini istiyoruz. Bursa'mız artık yayalara saygı gösterilen bir şehir olarak anılsın, kazalarla anılmasın."

Kaynak: AA