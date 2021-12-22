İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Çanakkale İl Temsilcisi Ömer KÜÇÜKKAYA, Vali İlhami AKTAŞ'ı Ziyaret Etti

ÇANAKKALE (Habermetre) - İnternet Gazetecileri Federasyonu (İGF) Çanakkale İl Temsilcisi Ömer KÜÇÜKKAYA, Vali İlhami AKTAŞ'ı makamında ziyaret etti.

Vali İlhami AKTAŞ, İGF Çanakkale İl Temsilcisi Ömer KÜÇÜKKAYA ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Ziyarette; İGF Çanakkale İl Temsilcisi Ömer KÜÇÜKKAYA, federasyonun Çanakkale'de yaptığı çalışmalar hakkında Vali İlhami AKTAŞ'a bilgi verdi.

Vali İlhami AKTAŞ, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İGF Çanakkale İl Temsilcisi Ömer KÜÇÜKKAYA'ya teşekkür etti.

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