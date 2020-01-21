İnternet Gazetecileri Federasyonu Bursa'da kuruldu

21.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:01

Bursa'da, bazı dernek ve cemiyetlerin katılımıyla İnternet Gazetecileri Federasyonu kuruldu.

Bursa İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı ve federasyonun kurucu genel başkanı Mesut Demir, Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, birçok alanda olduğu gibi medyada da önemli bir değişim sürecinin yaşandığını söyledi.

Haberciliğin temel ilkelerinin yanına hızın da eklendiğini ve Türkiye'nin internet gazeteciliğiyle tanıştığını anlatan Demir, "Türkiye'de habercilik tıpkı yaşam gibi online hale gelmişti. Bizler de gazeteciler olarak bu duruma kayıtsız kalamazdık. Olağandışı bir şekilde büyümeye başlayan mecranın amacı dışına taşmaması gerekiyordu." dedi.

Demir, Türkiye'nin pek çok ilinde internet gazetecilerinin oluşturduğu meslek örgütlerinin faaliyete geçtiğine değinerek, "Meslektaşlarımızla, 'birlikten kuvvet doğar' düsturuyla süreci bir çatı kuruluşa taşımanın zamanına eriştiğimize karar verdik." diye konuştu.

İnternet Gazetecileri Federasyonu'nun 5 derneğin katılımıyla kurulduğunu belirten Demir, şunları kaydetti:

"Federasyonumuzun kuruluşunu Bursa İnternet Gazetecileri Derneği, İnternet Gazeteciliği ve Blog Derneği, Denizli Yeni Medya Yayıncıları Derneği, Balıkesir İnternet Medyası Derneği ve Mardin Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde gerçekleştiriyoruz. Yıl sonuna kadar Türkiye'deki tüm internet medya derneklerini federasyonumuza üye yapmak için yoğun bir çaba içinde olacağız. Kısacası, meslektaşlarımızın problemlerine daha güçlü bir şekilde çözüm üretmek, yasal zeminde henüz gazeteci olarak addedilmeyen meslektaşlarımızın özlük haklarını elde etmelerini sağlamak için artık genel merkezi Bursa'da olan bir federasyonumuz var."

Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının paydaşlarıyla çalışmalarını sürdürdüğü "internet yasası"nın bir an evvel kanunlaşmasının takipçisi olacaklarını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mesleğimizin geleceğine yön verecek, internet gazetecilerinin çalışma hayatı içinde yerini sağlamlaştıracak bu yasa teklifinin mart ayı içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğine inancımız tamdır. Bu sayede 212 sayılı sözleşmeye tabi çalışan meslektaşlarımız, tıpkı yazılı, görsel ve işitsel medyalarda olduğu gibi aynı özlük haklarına internet gazetecisi olarak da sahip olacaktır. Bu şekilde merdiven altı olarak tabir edilen internet sitelerinin yerini kurumsal internet medyaları alacak, ülke vizyonuna katma değer sağlayacak medyanın geleceği de kurtulacaktır. Federasyonumuzun, Türkiye'nin en üst çatı basın meslek kuruluşu olan ve günümüzde 8 gazeteciler federasyonu ile 83 gazeteciler cemiyetini temsil eden Türkiye Gazeteciler Konfederasyonuna üyelik için de başvurumuzu yapacağız. Amacımız yazılı veya görsel basını yok etmek değil, yol arkadaşı olarak gazetecilik mesleğine hızlı bir şekilde katkı sağlamaktır."

Kaynak: AA