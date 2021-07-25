İnternet gazetecileri A Haber muhabirlerine yapılan saldırıyı kınadı
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İnternet gazetecileri A Haber muhabirlerine yapılan saldırıyı kınadı

İnternet gazetecileri A Haber muhabirlerine yapılan saldırıyı kınadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çukurova İnternet Gazetecileri Derneği (ÇİGDER) Şile'de A Haber ekibine yönelik saldırıyı kınadı.

Çukurova İnternet Gazetecileri Derneği (ÇİGDER) Şile'de A Haber ekibine yönelik saldırıyı kınadı.

ÇİGDER Başkanı Azmi Ertan, Yönetim Kurulu adına yaptığı açıklamada, basında sansürün kaldırılışının yıldönümü arifesinde yapılan saldırının son derece düşündürücü ve üzücü olduğuna dikkat çekerek, olayla ilgili adı geçen bazı isimlerin azmettirici olduğuna ilişkin iddiaların da en az saldırı kadar vahim olduğunu ifade etti.

Sorumlulukla hareket etmesi gereken siyasilerin, bu gibi menfur olaylarla anılmak yerine, halkın gönlünde yer tutacak çalışmalara imza atmaları gerektiği vurgulayan Ertan, "Temel görevi kamuoyunun bilgilenmesi olan gazetecilerin mafyavari yöntemlerle engellenmeye çalışılması asla kabul edilemez. Bu itibarla, görevi başında saldırıya uğrayan meslektaşlarımız muhabir Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'e ve A Haber camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın faillerinin en kısa zamanda yargı önüne çıkartılarak hak ettikleri cezayı almaları öncelikli beklentimizdir" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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