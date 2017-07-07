İnternet Fonomeni Aile Hekimi

AİLE hekimlerinin yaşadığı sorunları kısa parodiler yaparak sosyal paylaşım sitesinden yayınlayan Dr. Gökalp Kaynak kısa sürede internet fenomeni oldu.



İzmir'in Balçova ilçesi 2. Nolu Sağlık Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan 47 yaşındaki Dr. Gökalp Kaynak, son günlerde doktorlara yönelik şiddet olaylarının artması ve muayene sırasında hastalarla yaşadıkları sıkıntıları çektiği kısa parodilerle anlatıyor. Parodilerinde, temsili olarak bebeklerini aşı için çağırdığı ailelere önce evinde kesici ve delici alet olup olmadığını soran Kaynak, 'hayır' yanıtını alınca bu kez aileleri bebeklerine aşı vurdurmak için sağlık ocağına çağırıyor. Dr. Kaynak, hastalarını muayene ettikleri sırada cep telefonunda çalan oyun havalarına ise kamera karşısında oynayarak tepki veriyor.



Yaşadıkları sıkıntıya dikkat çekmek için benzer 30'a yakın parodi yaptığını söyleyen Aile Hekimi Gökalp Kaynak, "Yapılan araştırmada aile hekimlerinin yüzde 59.6'sı maalesef hasta ve yakınları tarafından şiddete mağruz kalıyor. Muayene sırasında çok ilginç olaylar yaşıyoruz. Sıkıntılarımızı parodi şeklinde gündeme getirmek hasta ve hasta yakınlarını uyarmak istedim" dedi. Paylaşımlarından olumlu sonuçlar aldığını söyleyen Dr. Gökalp Kaynak, hiç bir tiyatro eğitimi almadığını sözlerine ekledi.



- Bursa