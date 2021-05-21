Internet Explorer yeni işletim sistemlerinde çalışmayacak
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BBC

Internet Explorer yeni işletim sistemlerinde çalışmayacak

Internet Explorer yeni işletim sistemlerinde çalışmayacak
BBC - Haberler | Dünya

Microsoft, 26 yıldır kullanımda olan internet tarayıcısı Internet Explorer'ın 2022'den itibaren kullanımdan kaldırılacağını açıkladı.

Microsoft, 26 yıldır kullanımda olan internet tarayıcısı Internet Explorer'ın 2022'den itibaren kullanımdan kaldırılacağını açıkladı.

Tarayıcı Windows 95 ile kullanılmaya başlanmıştı.

Microsoft'un blogundan yapılan açıklamada, Haziran 2022'den itibaren Windows 10 işletim sisteminde bu tarayıcının kullanılamayacağı duyuruldu.

Internet Explorer'ı bir süredir kullanımdan kaldırmaya uğraşan Microsoft, 2019'da tarayıcıya bir acil güvenlik güncellemesi yayınlamak zorunda kalmıştı.

Güncel tahminlere göre insanların yüzde 8'i hâlâ Internet Explorer kullanıyor.

Microsoft'un güncel Windows işletim sistemlerinde Microsoft Edge tarayıcısı yer alıyor. Edge'in Internet Explorer uyumluluk modu da bulunuyor.

Bu mod bazı eski internet siteleri ve şirket içi yazılımlara erişmek için kullanılıyor. Bu uygulama 2022'de de devam edecek.

Microsoft Edge Program Müdürü Sean Lyndersay, Internet Explorer'ın Haziran 2022'den itibaren yalnızca Windows 8.1, Windows 7 ve bazı sunucu işletim sistemlerinde kullanılabileceğini duyurdu.

Internet Explorer 2000-2005 yılları arasında yüzde 90 pazar payıyla lider durumdaydı. Bugün bu unvana Google Chrome sahip.

Microsoft 2013'te Windows işletim sisteminde diğer tarayıcılara eşit muamele göstermediği için 561 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.

BBC
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