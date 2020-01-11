İnternet erişimine müdahale ekonomiden 8 milyar $ sildi
Hükümetler eliyle engellenen internet erişimi 2019'da küresel ekonomiye 8 milyar doların üzerinde zarar verirken yatırımcı güvenini de zedeleyen bu uygulamaların 2020'de artarak devam edeceği öngörülüyor.
11.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 11.01.2020 10:23
Hükümetler eliyle engellenen internet erişimi 2019'da küresel ekonomiye 8 milyar doların üzerinde zarar verirken yatırımcı güvenini de zedeleyen bu uygulamaların 2020'de artarak devam edeceği öngörülüyor.
Kaynak: Dunya.com