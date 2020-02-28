İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi

28.02.2020 19:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 19:42

Gece saatlerinde yaşanan kalleş saldırının ardından Twitter, Facebook ve Instagram'a erişilemedi, tahminlere göre dezenformasyonu engellemek amacıyla sosyal medya siteleri geçici olarak kapatıldı. Akşam saatlerinde sitelere erişim sağlanmaya başlanırken yavaşlık sürüyor. Sitelere erişim konusunda farklı operatörlerde farklı durumlar gözleniyor.







PROVOKATİF PAYLAŞIMLARA İNCELEME...

Suriye'deki saldırı sonrasında sosyal medya üzerinden provakatif paylaşımlar yapanlar hakkında işlemler başlatılacağı açıklandı.







TWİTTER NEDEN YAVAŞLADI?

Twitter'a yönelik herhangi bir erişim engeli bulunmazken, yaşanan sorunun ilk belirlemelere göre Türkiye'deki yoğun ve aniden artan kullanım trafiğinden kaynaklandığı gözlendi.







RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'dan 'sosyal medya' uyarısı geldi. Sayan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

Millet olarak çok kritik anlar yaşıyor, yüreğimizi yakan haberler alıyoruz. Sosyal ağlar üzerinden yayılmaya çalışılan yalan haberlere karşı dikkatli olmamız ve sadece resmi açıklamalara itibar etmemiz son derece önemli.

Aziz Milletimizi yanıltmaya yönelik haber ya da paylaşım yapan kişilerle ilgili tespitler Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz tarafından başlatıldı. Yapılan tespitler adli merciler ile paylaşılarak yasal süreç başlatıldı. Gerçek hayatta suç olan her davranışın sanal ortamda da suç olduğunu unutmamamız gerekiyor. Rabbim, Kahraman Ordumuzun yardımcısı olsun. (İHA)