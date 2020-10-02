İnternet erişimi için cami damına çıkıyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnternet erişimi için cami damına çıkıyorlar

02.10.2020 12:57 | Son Güncelleme: 02.10.2020 13:01
İnternet erişimi için cami damına çıkıyorlar

Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsalındaki bir mahallede yaşayanlar, sağlıklı internet erişimi için caminin damına çıkarak bağlantı sağlıyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsalındaki bir mahallede yaşayanlar, sağlıklı internet erişimi için caminin damına çıkarak bağlantı sağlıyor.

Amanos Dağları eteğindeki Koçcağız Mahallesi sakinleri internet erişimi konusunda sıkıntılar yaşıyor.

Mahalledeki bir grup öğrenci de evlerinde cep telefonunun çekmemesi ve internet erişiminin sağlanamaması nedeniyle cami damına çıkarak derslerini takip ediyor.

Mahalle Muhtarı Bekir Samlı, gazetecilere, bağlantı sorununun çözümü için ilgi yerlere başvuruda bulunduklarını aktararak, kış gelmeden soruna çözüm bulunmasını beklediklerini ifade etti.

İslahiye Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ayşe Çetinkaya ile ablası Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencisi Fatma Çetinkaya da cami damına çıkarak ders takibi yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Fahrettin Koca Charles Michel Fahrettin Altun
Magazin Ivana Sert Türkan Şoray Serenay Sarıkaya Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Sörloth Arda Turan Eddie Newton Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Uefa Avrupa Rangers
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İnternet erişimi için cami damına çıkıyorlar - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 13:03:50. #1.14#
title