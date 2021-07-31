İnternet dolandırıcılarına 11 tutuklama

İnternet dolandırıcılarına 11 tutuklama Adana merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, sosyal medyadan ve internetten satış yapılan sitelere ilan vererek yaklaşık 500 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 11'i tutuklandı Adana merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, sosyal...

İnternet dolandırıcılarına 11 tutuklama

Adana merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, sosyal medyadan ve internetten satış yapılan sitelere ilan vererek yaklaşık 500 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 11'i tutuklandı

ADANA - Adana merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, sosyal medyadan ve internetten satış yapılan sitelere ilan vererek yaklaşık 500 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 32 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yaklaşık 3 ay önce, internet siteleri ve sosyal medya aracılığıyla, gerçekte olmayan oto yedek parça, telefon, bilgisayar, ekran kartı gibi elektronik eşyaların sahte satış ilanını vererek dolandırıcılık yapan bir çetenin olduğunu yönünde şikayet aldı. Bu şikayet üzerine polis harekete geçti. Yapılan araştırmada aralarında farklı meslek gruplarına mensup yaklaşık 500 kişiden yüzbinlerce lira tutarında dolandırıldığı belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle ilan dolandırıcılığı" yaptığı değerlendirilen çete liderliğini Serkan T.'nin yaptığı 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana merkezli Ankara, Antalya, Bursa, Edirne, İstanbul, Konya ve Kütahya'da zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü kadın 32 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Serkan T.'nin eşi Kübra T.'nin de olduğu ortaya çıktı. Dolandırıcıların vatandaşı kandırabilmek için ilana koydukları ürünleri çocuk düşük fiyat belirledikleri ve kargoyu da ücretsiz yaptıkları öğrenildi. Polis baskın sırasında evlerde yaptığı aramada çok sayıda harddisk, bilgisayar, cep telefonu ile 5 bin 900 lira ve altın ele geçirdi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı savcılıkça serbest bırakıldı. Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe