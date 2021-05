İnternet Computer Coin nedir? Internet Computer Coin Binance'de ne zaman listelenecek?

Internet Computer Coin Binance'de listelenecek. Internet Computer (IOU) ile şu anda işlem yapılan en büyük borsalar FTX , MXC.COM , Gate.io , ve TOKOK. Peki, Internet Computer Coin nedir? Internet Computer Coin Binance'de ne zaman listelenecek?

Internet Computer (IOU) bugünkü fiyatı ₺1.976,82 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺27.624.366 TRY. Internet Computer (IOU) son 24 saatte yüzde düştü. Anlık CoinMarketCap sıralaması #2640, piyasa değeri mevcut değil. Dolaşımdaki arz verisi mevcut değil ve maksimum seviyede. 470.913.710 ICP coin.

Internet Computer Binance'de Listelenecek

Kripto para borsası Binance, Internet Computer'ı (ICP) listeleyeceğini duyurdu. Alım-satım işlemlerinin ne zaman başlayacağı açıklanmadı.

Binance, pazartesi günkü duyurusunda ICP/BTC, ICP/USDT, ICP/BUSD ve ICP/BNB paritelerini borsaya ekleyeceğini açıkladı.

Paritelerin "gerekli likidite sağlandığı" zaman açılacağı belirtilirken, kullanıcıların tam olarak ne zaman alım-satım yapabileceği daha sonra açıklanacak.

Internet Computer, farklı akıllı sözleşmelerin ölçeklenme sorununu çözmeye çalışan merkeziyetsiz bir ağdır. Internet Computer ağının idari ve günlük işlemlerinde ICT kullanılır.

Dfinity Foundation, akıllı sözleşmeler için hazırladığı bu platformu 2016 yılından beri geliştiriyordu. Internet Computer'ın lansmanı bu ay yapıldı.

İnternet Computer (ICP) nedir?

İnternet Computer, sınırsız kapasite ile web hızında çalışan dünyanın ilk blok zinciridir. Ayrıca, akıllı sözleşme hesaplamasını ve verilerini ölçeklendiren, bunları web hızında çalıştıran, verileri verimli bir şekilde işleyen ve depolayan ve geliştiricilere güçlü yazılım çerçeveleri sağlayan bir blok zinciri bilgisayarı olan Bitcoin ve Ethereum'un yanı sıra üçüncü büyük blok zinciri yeniliğini temsil ediyor. Bunu mümkün kılarak, İnternet Bilgisayarı yazılımın tamamen yeniden tahayyül edilmesini mümkün kılar - belirteçli internet hizmetleri, tüm endüstri platformları, merkezi olmayan finansal sistemler ve hatta geleneksel kurumsal sistemler ve web siteleri oluşturmak için devrim niteliğinde yeni bir yol sağlar. Proje Ekim 2016'da Dominic Williams tarafından kuruldu ve kripto topluluğundan büyük ilgi gördü. DFINITY, Andreessen Horowitz, Polychain Capital, SV Angel, Aspect Ventures, Electric Capital, ZeroEx, Scalar Capital ve Multicoin Capital gibi katkıda bulunanlardan ve birkaç önemli erken Ethereum destekçisinden toplam 121 milyon dolar topladı. 2018'de, 50.000'den fazla kayıt sahibi katılımcı, bir airdropp ile ICP yardımcı program tokenleri aldı. 18 Aralık 2020'de DFINITY, İnternet Computer alfa ana ağını başlattı. Ademi merkeziyetçiliğe doğru son bir adım olarak, 10 Mayıs 2021'de DFINITY, İnternet Computer kamuya açık hale getirdi. Bu önemli dönüm noktası, internetin artık merkezi olmayan bir küresel bilgisayar olarak işlev gördüğü anlamına gelir - tüm İnternet Computer kaynak kodunun kamuya açık alana yayınlanması ve ayrıca on binlerce topluluk üyesinin İnternet Computer yönetmesine izin veren ICP yardımcı program belirteci ile işaretlenmiştir. ağ. İnternet Computer Kurucusu Kimdir?

Dominic Williams, DFINITY'nin Kurucusu ve Baş Bilim Adamıdır. Eşik Geçişi, Olasılıklı Slot Konsensüsü ve diğer yeni kripto teknikleri, seri girişimci ve Bitcoin ve Ethereum teknik topluluklarının ilk üyelerini icat etmekten sorumlu bir kripto teorisyeni. Daha önce, girişim destekli kripto projeleri için bir kuluçka makinesi olan String Labs'ın Başkanı ve CTO'su, Mirror Labs'de DeFi'nin ilk öncüsü ve milyonlarca kullanıcıya ölçeklenen çocuklara yönelik bir MMO oyunu olan Fight My Monster'ın Kurucusu ve CEO'suydu. Ayrıca System7, Airdocs ve Smartdrivez gibi birkaç girişim kurdu. King's College London, Computer Bilimleri Sınıfında 1. mezun oldu.

DFINITY Vakfı nedir?

İnternet Computer, dünyanın en iyi kriptograflarından ve dağıtılmış sistemler ve programlama dili uzmanlarından oluşan ve toplu olarak yaklaşık 100.000 akademik atıf ve 200 patentle, kar amacı gütmeyen bir bilimsel araştırma kuruluşu olan DFINITY Vakfı tarafından inkübe edildi ve başlatıldı. DFINITY'deki önemli teknoloji uzmanları arasında şunlar yer alır: * Jan Camenisch, PhD (Araştırma Başkan Yardımcısı) - dünyaca ünlü kriptograf ve gizlilik araştırmacısı, IBM'in Kriptografi/ Araştırma departmanını 19 yıldır yönetiyor * Andreas Rossberg, PhD (Baş Mühendis ve Araştırmacı) - ortak yaratıcı WebAssembly ve Google Chrome V8 motoru için eski ekip lideri * Ben Lynn, PhD (Kıdemli Personel Mühendisi ve Araştırmacı) - dünyaca ünlü kriptograf ve Google Mühendisi, BLS kriptografisinde "L", Ethereum 2'de kullanılan anahtar imza sistemi .

İnternet Computerı Benzersiz Kılan Nedir?

İnternet Computer amacı, halka açık interneti genişletmektir, böylece aynı zamanda dünyanın bilgi işlem platformu da olabilir. Günümüzde internet herkesi ve her şeyi birbirine bağlayan bir ağdır, ancak sistemler ve hizmetler şu anda özel altyapıdan çalıştırılmaktadır. İnternet Computer arkasındaki bilimsel atılım, yeni Konsensüs, Etkileşimli Olmayan Dağıtılmış Anahtar Üretimi (NI-DKG), Ağ Sinir Sistemi (NNS), İnternet Kimliği, vb. Gibi düzinelerce ileri teknolojiyi kapsayan Zincir Anahtar Teknolojisidir. Zincir Anahtar Teknolojisi İnternet Computer oluşturan düğümleri düzenleyen bir dizi şifreleme protokolünden oluşur. Tek bir genel anahtara sahip olmasını sağlayan İnternet Computer arkasındaki temel buluşlardan biridir. Bu büyük bir avantaj çünkü herhangi bir cihaza izin veriyor, İnternet Computer eserlerin gerçekliğini doğrulamak için akıllı saatler ve cep telefonları dahil. Aksine, bu geleneksel blok zincirleri için mümkün değildir. Tek bir açık anahtar, buzdağının sadece görünen kısmıdır: Zincir Anahtar Teknolojisi, İnternet Computer çalıştıran ve çalışmasını mümkün kılan motordur. Ağı sonsuz ölçeklendirmek için yeni alt ağlar oluşturmak için yeni düğümler eklemeye izin verir; hatalı veya çökmüş düğümleri hiç durmadan yenileriyle değiştirmek; içindeki çok sayıda düğüm başarısız olsa bile alt ağları yeniden canlandırma; ve İnternet Computer Protokolünü sorunsuz bir şekilde yükseltmek, ağın hataları gidermesine ve yeni özellikler eklemesine izin vermek. DFINITY Ar-Ge ekibi, yeni bir etkileşimsiz anahtar yeniden paylaşım protokolü icat etti. Eski imzalayanların her birinin, yeni imzalayanlara yalnızca tek bir mesaj yayınlaması gerekir. Bunun güvenli bir şekilde yapılmasını sağlamak için ileri gizlilik ile şifreleme ve etkileşimli olmayan sıfır bilgi kanıtları dahil olmak üzere gelişmiş kriptografiden birçok kavram kullanılır. Etkileşimli olmadığı için, anahtar yeniden paylaşma protokolünün çalışma şekli, eşzamansız bir ortam için idealdir ve faydaları arasında temel koruma bulunur. Bir alt ağın ömrü boyunca, tek bir ortak anahtarla bilinir ve İnternet Computer diğer tarafların değişen genel anahtarları takip etmeleri gerekmez.

İnternet ComputerAğında Düğümleri Kim Çalıştırır?

10 Mayıs 2021'deki Genesis'te İnternet Computer, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da bulunan ve 1.300 düğüm çalıştıran 48 bağımsız veri merkezi tarafından destekleniyor. Ağ, yeni nesil mega dapp'leri desteklemek için katlanarak büyümeye devam edecek, yıl sonuna kadar planlanan 4.300 düğüm çalıştıran 123 veri merkezi ve nihayetinde on yıl süren inşaatı desteklemek için milyonlarca düğüm çalıştıran binlerce veri merkezi Açık İnternet. Daha da önemlisi, herkes bir düğüm sağlayıcısı olabilir, ilgili taraflar Ağ Sinir Sistemine (NNS) bir Veri Merkezi Kimliği (DCID) için başvurur, özel makine düğümleri satın alır, ICP protokolünü kurar ve İnternet Computer ağına bağlanır.

İnternet Computer Ağı Ne Kadar Hızlı?

Zincir Anahtar Teknolojisi adı verilen bilimsel buluş, İnternet Computer web hızında çalışmasını sağlar - burada sorgu çağrıları milisaniyeler içinde yürütülür ve güncelleme çağrılarının sonuçlandırılması 1-2 saniye sürer. Daha da önemlisi, Genesis'te İnternet Computersaniyede 2,5 blok (bps) blok oranına sahip olacak, ardından hızla 10,3 bps'lik endüstri lideri bps'ye ve yıl sonuna kadar ~ 1,000 bps'ye ulaşacak. İnternet Computer üzerinde çalışan açık bir Reddit sürümü olması durumunda, bir kullanıcı foruma göz attığında, barındırılan içeriğin özelleştirilmiş görünümleri formüle edilir ve bir yakındaki düğüm, harika bir kullanıcı deneyimi sağlar. Ancak, bir kullanıcı ara sıra bir gönderi yapmak istediğinde veya bir gönderinin yazarına bir jeton ipucu verdiğinde, bu, güncelleme çağrılarını,

ICP Token Ne Yapar?

ICP, ağda üç temel rol oynayan yerel yardımcı belirteçlerdir: * Ağ Yönetimini Kolaylaştırmak: ICP belirteçleri, oylama yoluyla ağ yönetişimine katılan ve ekonomik ödüller kazanabilecekleri nöronlar oluşturmak için kilitlenebilir. * Hesaplama Döngülerinin Üretimi: ICP, döngülere dönüştürülebilen bir değer kaynağı kaynağı sağlar; kullanıldığında yakılan yakıt rolünde hangi güç hesabı. NNS, ICP'yi değişken bir oranda döngülere dönüştürür, bu nedenle ağ kullanıcılarının her zaman yaklaşık olarak sabit maliyetle gerçek anlamda yeni döngüler oluşturmasını sağlamak için seçilir, öyle ki yakıt edinme maliyeti tahmin edilebilir. * Katılımcıları Ödüllendirmek: Ağ, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, ağın işlemesini sağlayan önemli rolleri oynayanları ödüllendirmek ve teşvik etmek için yeni ICP hazırlıyor: a) yönetişime katılanlara oy ödüllerinin sağlanması, b) oylama ödüllerinin sağlanması; ağı barındıran düğüm makinelerini çalıştıranlar ve c) diğer çeşitli etkinlikler.

Döngüler Ne Yapar?

Yakıt rolünde güç hesaplamasını çevrimler. Ayrıca, uzun vadede sabit bir değere sahiptirler, bu da değeri zaman içinde doğal olarak değişecek olan ICP ile zıttır. Ayrıca, Döngüler, Uluslararası Para Fonu tarafından tanımlanan mantıksal bir para birimi olan SDR'ye sabitlenecek ve 1 SDR değerinde ICP, hesaplamaya güç sağlamak için tam olarak bir trilyon Döngüye dönüştürülebilecek.

Nöronlar Ne Yapar?

Bir nöron, ICP yardımcı program belirteçlerinin bir dengesini kilitler ve sahibinin oylama ödülleri kazanabilecekleri ağ yönetişimine katılmasını sağlar.

ICP Tokenları için Doğal Alıcılar Kimlerdir?

Ağ yönetimine katılmak ve oylama ödülleri kazanmak isteyen Token Sahipleri

Hesaplama için ödeme yapmak için ICP jetonlarını Döngülere dönüştürmesi gereken geliştiriciler

ICP Token Temini ve Tokenomik?

Genesis'te 469,213,710 ICP jetonu olacak. Dolaşan arz, pazarın dinamiklerine bağlıdır. Ancak, Genesis'te yaklaşık% 26 olarak tahmin edilmektedir. Genesis İlk Eyalet Token Tahsisleri

Erken katkıda bulunanlar:% 9.50

Tohum bağışı:% 24,72

Stratejik:% 7,00

Satış öncesi:% 4,96

Stratejik ortaklıklar:% 3,79

Topluluk airdrop:% 0.80

İlk topluluk ve geliştirici hibeleri:% 0,48

Düğüm operatörleri:% 0,22

İnternet Bilgisayar Derneği:% 4,26

Takım üyeleri:% 18.00

Danışmanlar ve diğer üçüncü taraf jeton sahipleri:% 2,40

DFINITY Vakfı:% 23,86

İnternet Computer Ağı Sinir Sistemi Oylama İçin Nasıl Çalışır?

NNS, teklifleri alarak ve nöronların oylama aktivitesine dayanarak bunları kabul etmeye veya reddetmeye karar vererek çalışır; ağ katılımcılarının oluşturduğu. Nöronlar ayrıca katılımcılar tarafından yeni teklifler sunmak için kullanılır. Sunulduktan sonra, öneriler ya kabul edilir ya da reddedilir; bu, nöronların toplamının nasıl oy verdiğine bağlı olarak neredeyse hemen veya biraz gecikmeden sonra gerçekleşebilir.

İnternet Computer Kim Listeleyebilir?

Coinbase, Huobi ve OKEx, İnternet Computer 10 Mayıs PT/ 11 Mayıs 12: 00'da başlatıldığında İnternet Computer yardımcı program belirteçlerini (ICP) listeleyeceklerini duyurdu.

İnternet Ekosisteminde Öne Çıkan Projeler Nelerdir?

İnternet Computer , birkaç yüksek profilli girişimci ve üzerine inşa edilen uygulamalarla başlatıldı. Bunlar şunları içerir:

DeFi

Enso Finance - 5 milyon dolar toplayan merkezi olmayan borsa

Tacen - 2,5 milyon dolar toplayan yüksek performanslı bir gözetim dışı borsa

SailFish - Finansal hizmetleri açmak için bir geçit

Sosyal

Distrikt - Merkezi olmayan, profesyonel bir sosyal medya ağı. DFINITY tarafından WEF 2020'de Davos'ta gösterilen ve şu anda piyasaya sürülen Open LinkedIn uygulamasıdır.

OpenChat - Standart sohbet uygulamanızın büyük bir teknoloji şirketine ait olmayan açık bir sürümü

CanCan - İnternet Computer ölçeklenebilirliğini ve gücünü gösteren açık bir TikTok sürümü

Kapsül - 1.5 milyon dolar toplayan sansürden korunan merkezi olmayan bir sosyal medya platformu

Altyapı

Fleek - Açık web sitelerinin ve uygulamaların kolayca oluşturulmasına izin verir. Halihazırda Pan-Industry Platformları çalıştıran 14.000 web sitesi

Origyn - Lüks saatlerden başlayarak lüks malların kökenini izlemek için bir pan-endüstri platformu