İnternet çekmeyince eğitimlerini Torosların zirvesindeki çardakta yapıyorlar İnternet çekmeyince eğitimlerini Torosların zirvesindeki çardakta yapıyorlarANTALYA'nın Serik ilçesinde kırsal bölgede oturan öğrenciler, mahallede cep telefonu ve internet çekmediği için uzaktan eğitimlerini, bölgeye 4 kilometre uzaklıkta, Torosların zirvesindeki bir noktaya kurulan...

İnternet çekmeyince eğitimlerini Torosların zirvesindeki çardakta yapıyorlar

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kırsal bölgede oturan öğrenciler, mahallede cep telefonu ve internet çekmediği için uzaktan eğitimlerini, bölgeye 4 kilometre uzaklıkta, Torosların zirvesindeki bir noktaya kurulan çardakta yapabiliyor. Serik'e yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Kozan Mahallesi Araplar mevkiinde oturan öğrenciler, koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilince yaşıtları gibi okuldan uzak kaldı. Diğer öğrenciler gibi uzaktan eğitim alması gereken öğrenciler, evlerinin bulunduğu noktada internet ve cep telefonları çekmeyince bu imkandan yararlanamadı. Hayvancılık yapan ailelerine destek vermek için hayvan otlatırken, köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta, Torosların zirvesindeki bir noktada cep telefonları ve internetin çektiğini belirleyen öğrenciler, ailelerinin desteğiyle buraya çardak kurdurdu. Cep telefonları aracılığıyla uzaktan eğitime başlayan öğrenciler, her gün bu noktaya gelip, eğitimlerini sürdürüyor.

'EVDE EĞİTİMİ BURADA YAPIYORUZ'

Öğrencilerden Ozan Karakaya, "Köyümüzde telefon çekmiyor. Hayvanları otlatmaya geldiğimizde burada telefonun çektiğini tespit ettik. Mahallemizdeki arkadaşlarımızla her gün buraya geliyoruz. Okullar kapalı olduğu için evde eğitimi burada yapıyoruz" dedi. Öğrencilerden Yunus Sarı, "Gebiz Ortaokulu'nda okuyorum. Evimizde internet çekmediği için burada eğitim yapıyoruz" diye konuştu.

Öğrenci Uğur Kır ise şöyle dedi:

"Gebiz Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Telefonumuz mahallede çekmiyor. Eğitimden geri kalmamak için bu tepeye geliyoruz. Aynı zamanda hayvancılık yapıyoruz. Bazen yaya bazen de araçla geliyoruz. Virüsten dolayı okullarımız da kapalı. Eğitimden geri kalmamak için burada ders yapıyoruz. En büyük hedefim orman mühendisi olmak."

Kozan Mahallesi Muhtarı Cafer Yıldırım, "Mahallemizin Araplar mevkiinde cep telefonları çekmiyor. İnternet de yok. Koronavirüsten dolayı okullarımız kapalı. Bu dağın başında çocuklarımız cep telefonunun çektiğini tespit etti. Burası mahallemize 3- 4 kilometre mesafede. Çocuklarımıza bu çardağı yaptık. Yaz- kış burada eğitim yapmaktalar. Eğitimlerinden geri kalmamaları için çardakta değil evlerinde eğitim yapsınlar. Muhtarlık olarak yetkililere sorunu dile getirdim" dedi.

Mahalle sakinlerinden Erdoğan Karakaya, "2 çocuğum var. Biri üniversite, biri lise okuyor. Bu çocuklar ders yapmak için sürekli buraya geliyor. Evimizde internet çekse daha iyi olur. Buraya bir an önce baz istasyonu yapılmasını istiyoruz. Ev telefonumuz vardı. İnternet çekmedi. Cep telefonunun interneti de sadece burada çekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA