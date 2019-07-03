İnternet bağımlılığına yönelik kritik araştırma

Buna göre ilçede eğitim gören 10 bin 639 bin öğrenciye bilimsel geçerliliği olan anket yöntemi ile internet bağımlılığı ölçeği uygulanırken, elde edilen verilere göre öğrencilerin yüzde 15,5'inde internet bağımlılığı tespit edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, "Teknoloji ve en önemli ürünlerinden biri olan internetin hayatımıza pek çok kolaylık getirmesiyle birlikte aşırı ve bilinçsiz kullanımıyla da problemli internet kullanımı, internet bağımlılığı gibi kavramlar ortaya çıktı. İnternetin kolay erişilebilir ve ebeveynler tarafından müdahalesinin kısıtlı olması, bireyin gerçek hayatta olduğu kişilikten farklı bir kişiliğe bürünüp yaptıklarını gizleyebilmesi gibi nedenlerle gençlerde internetin kötüye kullanımı söz konusu olabilmektedir. Sağlık Müdürlüğü olarak, gençlerimizi teknolojinin zararlı yönlerinden korumak, hali hazırda teknoloji bağımlılığı seviyelerini görmek ve gerekli psikososyal desteği sağlamak amacıyla bu tarama çalışmasını gerçekleştirdik" dedi.

KIZ ÖĞRENCİLER TEKNOLOJİYE DAHA BAĞIMLI

Yapılan tarama sonuçlarına göre adolesan yaş grubundaki 10 bin 639 öğrencide internet bağımlılığı seviyesini yüzde 15,5 olarak saptadıklarına dikkat çeken Dr. Akan, "İnternet bağımlılığı kız öğrencilerde yüzde 16,3, erkek öğrencilerde ise yüzde 14,8 olarak tespit edildi. Araştırma grubundaki öğrencilerin yaklaşık yüzde 40'ı günde 3 saatten fazla internette vakit geçirmekte olduğunu görüyoruz. Erkek öğrencilerin yüzde 38,3'ünün günde ortalama 1-3 saat online oyun oynadıkları, kız öğrencilerin ise yüzde 45,2'sinin günlük ortalama 1-3 saat sosyal medyada vakit geçirdiklerini tespit ettik. Günlük olarak ortalama 3 saatten az internet kullanan çocuklarda internet bağımlılığı yüzde 7,5 iken, bu oran 3 saatten fazla internet kullanımı olan çocuklarda yüzde 27,6 olarak karşımıza çıkıyor. Online oyun oynama süreleri ile internet bağımlılığı durumu karşılaştırıldığında günlük 3 saatten az online oyun oynayanlarda internet bağımlılığı oranı yüzde 13 iken, bu oran 3 saatten fazla online oyun oynayanlarda yüzde 30,4 olarak bulundu" ifadelerini kullandı.

KİTAP OKUYAN ÖĞRENCİLER DAHA AZ BAĞIMLI

Çalışma grubundaki öğrencilerden kendine ait cep telefonu olan çocuklarda internet bağımlılığının yüzde 16; cep telefonu olmayanlarda yüzde 11,6 olarak tespit edildiğinin bilgisini veren Dr. Akan, "Araştırmaya katılan öğrencilerin kilo durumları değerlendirilirken yaşa ve cinsiyete özgü persentil tabloları kullanıldı. Normal persentil değerlerine sahip çocuklarda internet bağımlılığı yüzde 15,4 iken, bu oranın beslenme bozukluğuna sahip çocuklarda yüzde 16,3 olduğu görülmektedir.Ayrıca ders kitabı haricinde de düzenli olarak kitap okuduğunu belirten öğrencilerde internet bağımlılığı yüzde 12,2 bulunmuş olup, bu oran düzenli kitap okumayanlarda yüzde 17,1 oranında bulundu. Çalışma kapsamında öğrencilerin spor yapma durumları ile internet bağımlılığı karşılaştırıldığında spor yaptıklarını belirtenlerde bağımlılık oranı yüzde 13,9 iken bu oran spor yapmayanlarda yüzde 16,4 olarak bulunmuştur" şeklinde konuştu.

ÇÖZÜM SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNDE

Çalışma kapsamında Osmangazi ilçesinde lise 1.sınıflarda eğitim gören tüm öğrencilere internet bağımlılığı konusunda eğitim verildiğini belirten Dr. Akan sözlerini şu şekilde sürdürdü; "Uygulanan ölçek sonucunda internet bağımlısı olduğu tespit edilen 1.225 öğrenci ve velileri ile psikologlarımız tarafından okullarda yüz yüze görüşme yapıldı ve durumları ile ilgili bilgilendirildi. Osmangazi Sağlıklı Hayat Merkezi'nde psikoterapiye katılmayı kabul eden 223 kişi ile 412 kez psikoterapi yapılmış olup randevu oluşturma işlemleri ve görüşmeler halen devam etmektedir."

Kaynak: Bültenler