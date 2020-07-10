İnternet Bağımlılığına Elektroşok Tedavisi: Dünyayı Hayrete Düşürdüler!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İnternet Bağımlılığına Elektroşok Tedavisi: Dünyayı Hayrete Düşürdüler!

Çin'de iyice artış gösteren internet bağımlılığına elektroşok tedavisi uygulanıyor.

İnternet Bağımlılığına Elektroşok Tedavisi: Dünyayı Hayrete Düşürdüler!
10.07.2020 00:44 | Son Güncelleme: 10.07.2020 01:47

Çin'de iyice artış gösteren internet bağımlılığına elektroşok tedavisi uygulanıyor. Tüm dünyayı hayrete düşüren bu tedavi yöntemi, gerçekten de akıllara durgunluk verecek cinsten. Hadi gelin internet bağımlılığı için yapılan bu çılgın tedavi yöntemine hep birlikte bir göz atalım.

Öncelikle bu tedavinin belirli bir süreç içerisinde yapıldığını en baştan ifade edelim. Çin'in güneyinde internet bağımlılığı tedavi merkezi olarak adlandırılan yerler, çocukları 10 gün süreyle tek kişilik karanlık hücrelerde tutuyor. Global Times tarafından yapılan habere göre, çocukların ahlaki karakterlerinin güçlendirmeleri için böyle bir önlemin alındığı söylendi.

İnternet bağımlılığına elektroşok tedavisi işe yarıyor mu?

Bu tür merkezlere genellikle Yuzhang Akademisi deniliyor. Çin hükümeti 2008 yılında internet bağımlılığını resmen akıl sağlığı bozukluğu olarak kabul etmişti. Bu durum birçok kişinin akıl hastası olarak değerlendirilmesine neden oldu. İnternet bağımlılığı ile mücadele eden kamplar bunun üzerine daha fazla açıldı.

2014 yılında devlet tarafından desteklenen bu tür kamplarda çocuklar dövüyordu. Hatta 19 yaşındaki bir çocuğun dayak nedeniyle hayatını kaybettiği bile söylendi. Elektroşok yönteminin kullanılması ise giderek yaygınlaşıyor. Çin genellikle sıkı sansür yapmasıyla bilinen bir ülke. 850 milyondan fazla internet kullanıcısı var ve bu sayı giderek artıyor.

İnternet kullanıcı sayısı her arttığında, aynı zamanda akıl sağlığının bozulması ihtimali de artış gösteriyor. Çin bu tür problemlerle karşılaşmamak için çocukların gece 22: 00 ile sabah 08: 00 arasında video oyunları oynamalarını yasakladı. Sizce Çin tarafından alınan önlemler doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi Güncel
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu Güncel
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir Dünya
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı Magazin
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu Dünya
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a hakaret eden Levent Özeren, gözaltına alındı
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Mısır'da darbeci Sisi yönetimi, Libya sınırında geniş çaplı askeri tatbikat başlattı
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Sağlık Bakanı Koca'dan minibüs kooperatiflerine çağrı: Söz istiyoruz, dolmuşlar fazla yolcu almayacak
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Trump 'rekor sürede' diyerek koronavirüs aşısının yakın zamanda duyurulacağını açıkladı
Trump "rekor sürede" diyerek koronavirüs aşısının yakın zamanda duyurulacağını açıkladı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 10 farklı kuruma kritik görevlendirme
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
Pencereden dışarıyı izleyen küçük Eflin, kör kurşunun kurbanı oldu
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hüseyin Filiz Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Yener Coşkun Sabah İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Henry Onyekuru
Daha Fazla Türk Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: İnternet Bağımlılığına Elektroşok Tedavisi: Dünyayı Hayrete Düşürdüler! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 01:56:40. #1.15#
title