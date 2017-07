Internet Aramalarında En Üstte Çıkın!

Günümüzde İnternet aramalarında en üst sırada çıkmak her girişimcinin, her web sitesi sahibinin hayali. Genelde aramalarda ilk sayfada yer almıyorsanız, web sitenize çok fazla ziyaretçinin gelmeyeceğinden, ürün veya hizmetlerinizin hedef kitlesine ulaşamayacağından emin olabilirsiniz. İşte tam bu aşamada üç harften oluşan sihirli bir sözcük devreye giriyor: SEO. "Search Engine Optimization" yani "Arama Motoru Optimizasyonu" günümüzde web sitesi tasarlayan, yayınlayan veya internet üzerinden iş yapmak, hizmet satmak isteyen herkesin ciddi olarak düşünmesi ve yatırım yapması gereken bir alan.



Türkiye'de Teknolojinin Lideri Vestel'in katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz CHIP TechTalk Canlı Yayınlarımızda bu hafta ünlü SEO uzmanı Yiğit Konur'u stüdyomuza konuk ediyor ve SEO konusunu mercek altına alıyoruz. Bugün saat 15.00 te başlayacak bu Canlı Yayınımızı kaçırmayın. Konuğumuza sorularınız varsa, aşağıdaki yorum formunu kullanarak gönderebilirsiniz.