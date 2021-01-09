İnternet arama motorunu kullanarak yapılan dolandırıcılığa 10 tutuklama
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İnternet arama motorunu kullanarak yapılan dolandırıcılığa 10 tutuklama

09.01.2021 17:48 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:55
İnternet arama motorunu kullanarak yapılan dolandırıcılığa 10 tutuklama

İZMİR'de, avukatlık büroları ile özel firmaları arayıp, kendilerini internet arama motorlarının 'çözüm ortağı' olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 15 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İZMİR'de, avukatlık büroları ile özel firmaları arayıp, kendilerini internet arama motorlarının 'çözüm ortağı' olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 15 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Karşıyaka ve Konak ilçesinde 'çağrı merkezi' adı altında faaliyet gösteren 2 iş yerine, operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu iş yerlerinden kendilerini 'internet arama motorlarının çözüm ortağı' olarak tanıtan kişilerin başta avukatlık ve muhasebe büroları olmak üzere farklı iş kollarında faaliyet gösteren firmaları aradığını, arama motoru haritaları üzerinden güncelleme yapılmadığı takdirde sistemden bilgilerinin kalıcı olarak silineceğini ve iş yerlerinin adlarının arama motorunda gözükmeyeceğini söylediklerini tespit etti. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, sözde güncelleme işlemi için 300 ile 500 TL arasında para alındığını, evrakların ve ödeme işlemlerinin de kargo aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirledi. Saptanan adreslere salı günü baskın düzenleyen ekipler, 15 kişiyi gözaltına aldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda ise toplam 23 laptop, kargo gönderilerine ait evraklar ile arama motoru şirketleri adına düzenlenmiş sahte sözleşme evrakları ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İnternet arama motorunu kullanarak yapılan dolandırıcılığa 10 tutuklama
İnternet arama motorunu kullanarak yapılan dolandırıcılığa 10 tutuklama
İnternet arama motorunu kullanarak yapılan dolandırıcılığa 10 tutuklama
İnternet arama motorunu kullanarak yapılan dolandırıcılığa 10 tutuklama
İnternet arama motorunu kullanarak yapılan dolandırıcılığa 10 tutuklama
İnternet arama motorunu kullanarak yapılan dolandırıcılığa 10 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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