İnternet alışverişlerinde ortalama sepet tutarı 100 liranın altında

Pandemiyle birlikte kullanımı artan e-ticarette sepet tutarları ortalama 98,5 lira olarak gerçekleşti.

Pandemiyle birlikte kullanımı artan e-ticarette sepet tutarları ortalama 98,5 lira olarak gerçekleşti.

Geçen yıl e-ticarette 2,29 milyar adet sipariş karşılığı 226 milyar liralık alışveriş gerçekleşti. İnternet üzerinden satın alınan ürün ve hizmetlerde sepet ortalaması ödeme şekillerine göre değişti.

Para iadeli alışveriş sitesinin Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, internetten kredi kartı ile satın almalarda sepet ortalaması 182 TL olurken, kapıda ödeme, havale, eft ve diğer seçeneklerde sepet ortalaması 53 TL'ye kadar düştü.

En yüksek konaklama en düşük yemek

Sepet ortalaması en yüksek olan sektör turizm oldu. İnternet üzerinden yapılan konaklama harcamalarının sepet ortalaması 2 bin 558 TL olarak gerçekleşti. Havayolları şirketlerinden bilet alımında ise ortalama 902 TL harcandı. Giyim, ayakkabı, aksesuar sektöründe yapılan dijital alışverişlerde ise ortalama 223 TL'yi buldu. Elektronikte sepet ortalaması 177 TL, eğlence-sanatta 161 TL, gıda ve süpermarkette ise 88 TL oldu. Çiçek siparişlerinin sepet ortalaması 89 TL'yi bulurken, yemek siparişlerinin ortalaması da 49 TL olarak duyuruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı