İnternet alışverişlerinde ortalama sepet tutarı 100 liranın altında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İnternet alışverişlerinde ortalama sepet tutarı 100 liranın altında

İnternet alışverişlerinde ortalama sepet tutarı 100 liranın altında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pandemiyle birlikte kullanımı artan e-ticarette sepet tutarları ortalama 98,5 lira olarak gerçekleşti.

Pandemiyle birlikte kullanımı artan e-ticarette sepet tutarları ortalama 98,5 lira olarak gerçekleşti.

Geçen yıl e-ticarette 2,29 milyar adet sipariş karşılığı 226 milyar liralık alışveriş gerçekleşti. İnternet üzerinden satın alınan ürün ve hizmetlerde sepet ortalaması ödeme şekillerine göre değişti.

Para iadeli alışveriş sitesinin Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, internetten kredi kartı ile satın almalarda sepet ortalaması 182 TL olurken, kapıda ödeme, havale, eft ve diğer seçeneklerde sepet ortalaması 53 TL'ye kadar düştü.

En yüksek konaklama en düşük yemek

Sepet ortalaması en yüksek olan sektör turizm oldu. İnternet üzerinden yapılan konaklama harcamalarının sepet ortalaması 2 bin 558 TL olarak gerçekleşti. Havayolları şirketlerinden bilet alımında ise ortalama 902 TL harcandı. Giyim, ayakkabı, aksesuar sektöründe yapılan dijital alışverişlerde ise ortalama 223 TL'yi buldu. Elektronikte sepet ortalaması 177 TL, eğlence-sanatta 161 TL, gıda ve süpermarkette ise 88 TL oldu. Çiçek siparişlerinin sepet ortalaması 89 TL'yi bulurken, yemek siparişlerinin ortalaması da 49 TL olarak duyuruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta papaz eriği kilosu 40 liradan satışa çıktı, gurbetçiler adeta akın etti
Zonguldak'ta papaz eriği kilosu 40 liradan satışa çıktı, gurbetçiler adeta akın etti
Bir yol yapıldı, Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı
Bir yol yapıldı, Kocaeli'de arsa fiyatları 5 bin liradan 500 bin liraya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Yusuf Güney Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Eda Erdem Merve Çoban Lionel Messi Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İnternet alışverişlerinde ortalama sepet tutarı 100 liranın altında - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 10:50:44. #1.16#

title