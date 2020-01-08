Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve Fuarı'na doğru

08.01.2020 09:54 | Son Güncelleme: 08.01.2020 09:54

AntExpo AŞ tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Interfresh Eurasia Yaş Sebze Meyve, Depolama, Ambalaj, Lojistik, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Fuarı, 28-30 Mayıs'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ergin Civan, ANFAŞ'ta düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, daha önce sonbaharda yaptıkları fuarı, sektörden gelen talep doğrultusunda bu yıl mayısta gerçekleştireceklerini söyledi.

Fuarla ülke ekonomisine, ihracata ve üretime fayda sağlamak istediklerine değinen Civan, "Son iki yılda edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda 2020 fuarı için düğmeye bastık. Fuarın paydaşlarına daha fazla fayda sağlaması için bir komite kurduk, sahada birebir çalışmalar yapıyoruz. Tüm paydaşların sinerjisiyle fuarı en etkin şekilde yapabilmek için çalışma yapıyoruz." diye konuştu.

Civan, fuarın Akdeniz, Ege, Uludağ İhracatçılar Birliğince sahiplenildiğini aktardı.

"Dünyada ses getiren bir organizasyon olmasını istiyoruz"

Interfresh Eurasia'nın yaş sebze, meyve alanında Türkiye'de en etkili fuar olduğunu belirten Civan, "Fuarın dünyada ses getiren bir organizasyon olmasını istiyoruz. Türkiye yaş sebze ve meyve konusunda iddialı bir ülke, böyle bir fuara da ihtiyacı var. Fuarlar sadece alım satımların yapıldığı yerler değil, sektör hakkında bilgi sahibi olmak, dünyadaki gelişmelerin nabzını tutmak, teknolojileri takip etmek adına önemli adımlardır." değerlendirmesinde bulundu.

AntExpo AŞ Genel Müdürü Murat Özer de geçen yılki fuara 97 firma, 1112'si yabancı 11 bin 211 ziyaretçinin katıldığını söyledi. Bu yıl geçen yılki rakamların yüzde 15'i kadar fazla firma ve ziyaretçi hedeflediklerini anlatan Özer, nitelikli ziyaretçi sayısını artırmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA