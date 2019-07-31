Interfresh Eurasia 2019'a doğru

Antalya'da 16-18 Ekim'de ikincisi düzenlenecek Yaş Sebze, Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Fuarı'nın (Interfresh Eurasia 2019) tanıtım toplantısı Bursa'da yapıldı.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, kentteki bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, dünyada eşi benzeri olmayan ürünlere sahip Türk yaş meyve sebze sektörünün daha iyi yerlere gelmesi için birlik olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Interfresh Eurasia'nın, yeni iş bağlantıları yapmak isteyen ihracatçı firmalar için büyük fırsatlar doğuracağını belirten Yazgan, şunları kaydetti:

"Fuara alım heyeti getirmek için Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ihracatçı birlikleri ve kalkınma ajansları el birliğiyle çalışmakta ve güzel sonuçlar elde edilmektedir. Bu yıl fuara Almanya, İtalya, Hollanda, Rusya, Arnavutluk, Bulgaristan, Çin, Suudi Arabistan, Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu 26 ülkeden alım heyetleri katılacak. Bu ülkelerin hepsinin ayrı ayrı üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için bir fırsat kapısı olabileceğinden, fuara katılacak firmalarımızın ellerindeki bu şansı çok iyi değerlendireceğine ve yeni pazarların kapısını da bu fuarla birlikte açabileceğimize inanıyorum."

"Sadece üretmek değil, ihraç etmek de çok önemli"

Antexpo Genel Müdürü Murat Özer de bu yıl ikincisini düzenleyecekleri fuarın verimli geçmesini diledi.

Özer, fuarın Türk tarım sektörüne önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Benzer fuarlar yurt dışında düzenleniyor ama Türkiye'deki tek yaş sebze meyve fuarı bu. Tarım hepimiz için çok önemli. Sadece üretmek değil, ihraç etmek de çok önemli. İşte bu fuarlar, ürünlerin yurt dışına tanıtılmasında aktif rol oynayan platformlardır. Bu sene fuarımızda iki farklı özel bölüm oluşturduk. Yaş meyve sebzenin topraktan tabağa kısmında sulama grubu var. Buna özel bölüm yaptık. Ayrıca Türkiye'de üretilen tarım makineleri, özellikle bahçe ekipmanları ve sera için olan tarım makineleri için özel bölüm hazırladık. Geçen yıla oranla fuar alanı yüzde 15 büyüdü."

Antexpo Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Fora da bu yıl ikincisini düzenleyecekleri fuarın kendileri için bir fuardan öte ihracat projesi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA