HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Intercity İstanbul Park, F1'e yeniden ev sahipliği yapacak

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin yeniden Dünya Şampiyonası takvimine alınmasından büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Intercity İstanbul Park, F1'e yeniden ev sahipliği yapacak
25.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:23

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin yeniden Dünya Şampiyonası takvimine alınmasından büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti.

Yaptığı açıklamada, Formula 1 yarışlarının yeniden ülkeye getirilmesi projesinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity'ye verildiğini aktaran Vural Ak, "Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu Formula 1'i tekrar Türkiye'ye getirdiğimiz için büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Dünyanın en özel pistlerinden Intercity İstanbul Park'ın işletmesini aldığımız 2013 yılından bu yana, Formula 1 yarışlarının ülkemize geri getirilmesi konusundaki çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanması ülkemize hayırlı olsun. 2013 yılından bu yana gözümüz gibi baktığımız, Türkiye'nin en önemli yatırımlarından Intercity İstanbul Park'taki büyük heyecan için çok iyi hazırlanıp tüm dünyaya İstanbul'u hak ettiği şekilde tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

Formula 1'in yeniden Türkiye'ye getiriliş sürecine de değinen Ak, "Bu sözleşmeyi Intercity olarak tüm yükümlülüklerini kendimiz üstlenerek imzaladık. Formula 1'i tekrar ülkemize kazandırırken, tüm dünyanın ve Türkiye'nin içinden geçtiği böylesine zorlu zamanlarda devletimize yük olmamak çok önemliydi. Proje süresince devletimizin desteğini her an arkamızda hissettik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

Formula 1 yarışlarının Türkiye'ye geri getirilmesi çalışmalarını, Intercity İstanbul Park pistinin işletmesini aldıkları 2013 yılından bu yana büyük bir arzu ve titizlikle yürüttüklerini de ifade eden Vural Ak, "Dünyanın en özel pistlerinden Intercity İstanbul Park'ın işletmesini devraldığımız ilk günden bu yana motor sporları, trafik güvenliği ve otomotiv sektörü için her yıl 300 günden fazla etkinlik, eğitim programları ve festivaller düzenliyoruz. Formula 1 yönetiminin 2020 yılı takvimine İstanbul'u da dahil etmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi de yarışların yapılmadığı 9 yıllık süreçte pistin her an yarış olacakmışçasına aktif ve hazır olmasıydı." değerlendirmesinde bulundu.

Intercity İstanbul Park, 13-15 Kasım'da Formula 1 yarışlarına yeniden ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler Güncel
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu Yaşam
Apartman bahçesindeki kazıda 8 bin 500 yıllık insan iskeleti bulundu
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Magazin
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Magazin
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi Ekonomi
PIMCO'dan altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken tahmin: Ralli henüz sona ermedi
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı Güncel
Asistanı, Nihat Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı
Adrese cevap veremeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
Adrese cevap veremeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği kebap oldu
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Bakanlık, annesinin uygunsuz paylaşımlarında kullandığı bebeği koruma altına alacak
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
Kandıra'da Türkiye'nin ilk tavşan üretim çiftliğini kuran girişimci, D vitamini üretecek
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
6 yaşındaki kızının kurtulduğuna sevinen baba, işten çıkarıldığını öğrenince yıkıldı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
Öldü sanılan kadın, gözlerini cenaze evinde açtı! Ceset torbasını açan görevliler şok yaşadı
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
ABD'nin sağlık sistemini eleştiren Didem Uzel, Türkiye'ye dönüş yaptı
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Bakan Dönmez tartışmalara son noktayı koydu: Karadeniz'de bulunan gazı Türkiye Petrolleri çıkaracak
Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu
Eşeğe çarpmamak isteyen sürücü canından oluyordu
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şirin, yemek yediği restoranda silahlı saldırıya uğradı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Motosikletliye çarpıp kaçan sürücü trafikte terör estirdi
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
Sokakta yürürken kafasına tabela düşen şahıs hastanelik oldu
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çöp dağları yanıtı: Bizi de bilgilendirsin gidip görelim
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 4 futbolcunun satışına onay verdi
Kafedeki silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı
Kafedeki silahlı çatışma güvenlik kameralarına yansıdı
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Aileler arasındaki kavgayı, polis havaya ateş açarak bitirdi
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Husumetlilerinin pusu kurduğu çiğ köfteci, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Yaşar Güler Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Özdemir Engin Altan Düzyatan
Spor Fuat Çapa Fatih Terim Sinan Gümüş Ronald Koeman Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tv Kaza Adana Yangın
Şu an buradasınız: Intercity İstanbul Park, F1'e yeniden ev sahipliği yapacak - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 15:27:37. #1.14#
title