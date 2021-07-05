Intercity Cup otomobil yarışlarının 3. ayağı sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Intercity Cup otomobil yarışlarının 3. ayağı sona erdi

Intercity Cup otomobil yarışlarının 3. ayağı sona erdi
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen 2021 Intercity Cup otomobil yarışlarının 3. ayağı tamamlandı.

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen 2021 Intercity Cup otomobil yarışlarının 3. ayağı tamamlandı.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul Park Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışlar Intercity Platinum Cup, Intercity Gold Cup ve Intercity Silver Cup olarak 3 farklı kategoride düzenlenirken, organizasyona toplam 56 pilot katıldı.

Dokuz pilotun yarıştığı Platinum Cup'ta, Caterham yarış otomobilleriyle toplam 12 tur üzerinden 2 yarış yapıldı. Amatör pilotluğun bir üst basamağında yer alan Gold Cup'ta 23 pilot, Renault Megane araçlarla yarıştı. Silver Cup'ta ise profesyonel olarak piste çıkmamış yarışseverler Renault Clio otomobillerle mücadele etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Taner Ölmez Şevval Şahin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Diego Metin Oktay Aziz Yıldırım Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Intercity Cup otomobil yarışlarının 3. ayağı sona erdi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 12:07:05. #1.14#

title