Intercity Cup otomobil yarışlarının 2. ayağı sona erdi
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Intercity Cup otomobil yarışlarının 2. ayağı sona erdi

Intercity Cup otomobil yarışlarının 2. ayağı sona erdi
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen 2021 Intercity Cup otomobil yarışlarının 2. ayağı tamamlandı.

Intercity İstanbul Park'ta düzenlenen 2021 Intercity Cup otomobil yarışlarının 2. ayağı tamamlandı.

Yapılan açıklamaya göre, yarışlar Intercity Platinum Cup, Intercity Gold Cup ve Intercity Silver Cup olarak 3 farklı kategoride düzenlenirken, organizasyona toplam 57 pilot katıldı.

Toplam 12 tur üzerinden 2 yarışın yapıldığı Platinum Cup'ın ilk yarışında birinci Sinan Çiftçi olurken, ikinci sırayı Selman Ulusoy, üçüncü sırayı ise Tevfik Nasuhioğlu aldı. Sinan Çiftçi'nin yine ilk sırayı aldığı ikinci yarışta, Tevfik Nasuhioğlu ikincilik, Bahattin Ayan üçüncülük elde etti.

Amatör pilotluğun bir üst basamağında yer alan Gold Cup'ta 24 pilot, Renault Megane araçlarla yarıştı. 8 tur olarak düzenlenen yarışta birincilik Erdem Atlı'nın oldu. Damalı bayrağı ikinci sırada Halil Fatih Küçükyılmaz, üçüncü sırada Barkın Pınar gördü.

Kadın yarışçıların da katıldığı Silver Cup'ta profesyonel olarak piste çıkmamış yarışseverler Renault Clio otomobillerle mücadele etti. Yarışta Reha Aybey birinci, Murat Halil Özbaş ikinci, Burak Güler de üçüncü sırayı elde etti. Kadınlar sıralamasında ilk sırada Begüm Avdagiç, ikinci sırada da Didem Fatinoğlu yer buldu.

Organizasyonda baba-oğul olarak yarışan Aydonat Atasever ve Sarp Atasever ile Yadel Oskan ve Berk Oskan ikililerine hatıra kupası verildi. Baba-Oğul Hatıra Kupaları, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak tarafından katılımcılara takdim edildi.

Ayrıca, Intercity Silver Cup Pilotu Sait Nezih Özevin'e, yarış esnasında birçok kez kendi pozisyonunu kaybetmek pahasına temastan kaçındığı için Centilmenlik Kupası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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