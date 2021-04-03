Intercity Buz Hokeyi Süper Ligi'nde final serisi başlıyor

2020-2021 Intercity Buz Hokeyi Süper Ligi'nde final serisi başlıyor.

2020-2021 Intercity Buz Hokeyi Süper Ligi'nde final serisi başlıyor. 8 takımın mücadele ettiği normal sezonun tamamlanmasının ardından ilk dört takım altın madalya için mücadele edecek. Adını ilk dörde yazdıran Buz Beykoz, Buz Adam, Erzurum BBGSK ve Zeytinburnu BSK altın madalya için ter dökecek.

Geçen sezonun şampiyonu Buz Beykoz ekibinin namağlup olarak başladığı final serisinde heyecan dorukta. Covid-19 tedbirleri kapsamında seyircisiz oynatılan müsabakalar birbirinden çekişmeli anlara sahne oluyor.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) Başkanı Halit Albayrak, final serisinin sağlıklı geçmesini dileyerek, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla son derece titiz bir şekilde mücadele ettik. Ülkemizdeki vaka sayılarını gözeterek federasyonumuz kurulları iş birliği ile bazı liglerimizde erteleme kararları aldık. Devam eden liglerimiz için her takımımıza, hakem, antrenör ve yöneticilerimize ücretsiz PCR testi yaparak mevcut durumu analiz ettik. Çok şükür kulüplerimizin özverili çalışmaları neticesinde pozitif vakamız yok. Umuyorum ki sağlık ve fair-play çerçevesinde ligimizi tamamlayacağız. Final serisinde mücadele edecek tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı