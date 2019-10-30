Interceptor: Plastik atıkları denize ulaşmadan temizleyen sistem testi geçti

Interceptor: Plastik atıkları denize ulaşmadan temizleyen sistem testi geçti

Genç Hollandalı çevre aktivisti Boyan Slat tarafından kurulan The Ocean Cleanup Vakfı, nehirleri plastik atıklarından arındıran yeni sistemini Rotterdam kentinde test etti.

30.10.2019 16:11

Genç Hollandalı çevre aktivisti Boyan Slat tarafından kurulan The Ocean Cleanup Vakfı, nehirleri plastik atıklarından arındıran yeni sistemini Rotterdam kentinde test etti. Interceptor olarak adlandırılan bu sistem, plastik attıkları nehirden denize geçmeden önce temizliyor

Kaynak: Euronews.com

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