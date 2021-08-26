İnteraktif Yöntemler Öğrenme Sürecine Katkı Sağlıyor

Pandemi sürecinde gündeme gelen interaktif eğitim yöntemleri, son 2 yılda gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Özellikle son iki yılda tüm dünyada konvansiyonel eğitim metodlarının yerini alan interaktif öğrenme metodlarının etkinliği tüm dünyada merak konusu olurken, yapılan araştırmalar interaktif eğitim yöntemlerinin etkinliğini ispatlar nitelikte.

Çocukların cep telefonu ve tablet kullanım oranlarındaki artış her geçen gün devam ederken, yapılan araştırmalar bu cihazlarda gerçekleştirilen eğitimlerin 2 ila 4 yaş aralığında harf farkındalığı, harf bilgisi ve ses bilgisi gibi okuma becerilerine dönük öğrenmeye katkı sağladığını ortaya koyuyor. Çalışmalar ayrıca ebeveyn denetiminde gerçekleştirilen cihaz kullanımlarının aynı zamanda sosyal etkileşimi arttırarak öğrenme sürecine katkı sağladığını ortaya koyuyor.

Konu ile ilgili konuşan Mayadem CEO'su Uğur Tılıkoğlu; "Cep telefonları ve akıllı cihazlar artık hayatımızın bir parçası ve önceki yıllarda nispeten daha kontrollü olarak gerçekleşen çocuklarımızın hayatlarına entegrasyonunun giderek daha da hızlandığını gözlemlemek mümkün. Biz de özellikle çocuklara yönelik içerikler üreten bir oyun firması olarak bu alanda yayınlanan global literatürleri güncel olarak takip etmeye çalışıyoruz. Bu alanda bugüne kadar gerçekleşen çok fazla sayıda çalışma olmasa da güncel sonuçlar bu cihazların sağladığı interaktif eğitim imkanlarının eğitim sürecine olumlu yansıdığı yönünde. Biz de açıkçası bu sürece dair ilgiyi kendi iş süreçlerimizde gözlemliyoruz, son olarak yayınladığımız TRT Çocuk Kitaplık adlı çocuklara yönelik interaktif kütüphane uygulamamız çok yoğun bir ilgi görerek kısa süre içerisinde 1 milyon indirme rakamını aştı. Bu durum bize interaktif eğitim programlarına yoğun bir ilgi olduğunu gösteriyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler