İnteraktif: İspanya'da Ebro Deltası'nı harap eden Gloria Kasırgası'nın etkisini gözlemleyin
Saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar 10 metreyi bulan dalgalar, yağmur ve kar yağışıyla İspanya'nın doğı kıyılarını etkisi altına aldı. Fırtınada 4 kişi hayatını kaybetti
23.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:04
Uydu fotoğrafları Gloria fırtınasının İspanya'da Ebro Deltası'nı nasıl sular altında bıraktığını gözler önüne serdi.
Saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar 10 metreyi bulan dalgalar, yağmur ve kar yağışıyla İspanya'nın doğa kıyılarını etkisi altına aldı. Fırtınada 4 kişi hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com