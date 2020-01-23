İnteraktif: İspanya'da Ebro Deltası'nı harap eden Gloria Kasırgası'nın etkisini gözlemleyin
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İnteraktif: İspanya'da Ebro Deltası'nı harap eden Gloria Kasırgası'nın etkisini gözlemleyin

Saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar 10 metreyi bulan dalgalar, yağmur ve kar yağışıyla İspanya'nın doğı kıyılarını etkisi altına aldı. Fırtınada 4 kişi hayatını kaybetti

23.01.2020 16:04 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:04
İnteraktif: İspanya'da Ebro Deltası'nı harap eden Gloria Kasırgası'nın etkisini gözlemleyin

Uydu fotoğrafları Gloria fırtınasının 'da Ebro Deltası'nı nasıl sular altında bıraktığını gözler önüne serdi.


Saatte 100 kilometre hızla esen rüzgar 10 metreyi bulan dalgalar, yağmur ve kar yağışıyla İspanya'nın doğa kıyılarını etkisi altına aldı. Fırtınada 4 kişi hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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