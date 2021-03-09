Inter, zorlu Atalanta engelini tek golle geçti
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Inter, zorlu Atalanta engelini tek golle geçti

09.03.2021 00:53 | Son Güncelleme: 09.03.2021 00:53
Inter, zorlu Atalanta engelini tek golle geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında lider Inter, sahasında ağırladığı Atalanta'yı 1-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasında lider Inter, sahasında ağırladığı Atalanta'yı 1-0 yendi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada şampiyonluğun güçlü adaylarından Inter ile ligin iddialı ekiplerinden Atalanta kozlarını paylaştı.

Dengeli geçen maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıya ev sahibi takım hızlı başladı.

Inter'in Slovak defans oyuncusu Milan Skriniar, 54. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra konuk Atalanta yüklense de beraberlik golünü bulamadı.

Zorlu mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Inter, ligde galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçen Inter, puanını 62'ye yükseltti ve en yakın takipçisi Milan ile arasındaki 6 puanlık farkı korudu.

Ligde 5 maç aradan sonra mağlup olan Atalanta ise bu sezonki 5. yenilgisini Inter'den aldı. Atalanta 49 puanla 5. sırada kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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