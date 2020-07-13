İnter Torino maçı ne zaman saat kaçta? İnter Torino maçı hangi kanalda? İnter Torino şifresiz mi?
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İnter Torino maçı ne zaman saat kaçta? İnter Torino maçı hangi kanalda? İnter Torino şifresiz mi?

Sporseverlerin merakla beklediği maçlardan biri İnter Torino maçına kısa bir süre kaldı. Lig yarışında önemli müsabakalardan biri olan İnter Torino hakkında İnter Torino maçı hangi kanalda? İnter Torino şifresiz mi? İnter Torino maçı ne zaman saat kaçta gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

İnter Torino maçı ne zaman saat kaçta? İnter Torino maçı hangi kanalda? İnter Torino şifresiz mi?
13.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 13.07.2020 10:40

Avrupa liglerini takip edenlerin merakla beklediği maçlardan biri olan Valladolid Barcelona maçı, sporseverlerin merceğine takıldı. Peki, İnter Torino maçı ne zaman saat kaçta? İnter Torino maçı hangi kanalda? İnter Torino şifresiz mi?

İNTER TORİNO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

İnter Torino maçı:

13 Temmuz Pazartesi 22.45'te oynanacak.

İNTER TORİNO MAÇI HANGİ KANALDA?

İnter Torino maçı BEINSPORT ekranlarından yayınlanacak.

İNTER TORİNO ŞİFRESİZ Mİ?

İnter Torino maçı ücretli platform olan BEINSPORT ekranlarından yayınlanacak.

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