Inter Teknik Direktörü Inzaghi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı - Haberler Spor
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Inter Teknik Direktörü Inzaghi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Inter Teknik Direktörü Inzaghi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
AA / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Simone Inzaghi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve genç teknik adamın sağlık yönergelerinde belirtilen protokollere uyacağı belirtildi.

Inzaghi'nin çalıştırdığı Inter, 23. hafta sonunda Serie A'da 1 maçı da eksik olmak üzere 53 puanla liderliğini sürdürüyor.

AA / Barış Seçkin - Spor Haberleri

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