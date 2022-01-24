Inter Teknik Direktörü Inzaghi'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Simone Inzaghi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve genç teknik adamın sağlık yönergelerinde belirtilen protokollere uyacağı belirtildi.

Inzaghi'nin çalıştırdığı Inter, 23. hafta sonunda Serie A'da 1 maçı da eksik olmak üzere 53 puanla liderliğini sürdürüyor.