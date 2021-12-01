Inter - Spezia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Inter - Spezia maçı şifresiz mi?

Serie A'da heyecanla beklenen müsabakada Göztepe – Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Inter - Spezia maçı şifresiz mi? Inter - Spezia maçı hakemi kim? Inter - Spezia maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

INTER - SPEZİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter - Spezia Serie A maçı, 01.12.2021 Çarşamba bugün saat 20.30'da oynanacak.

INTER - SPEZİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter - Spezia maçı SSport'tan yayınlanacak

INTER - SPEZİA MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

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