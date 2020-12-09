Inter - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?
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Inter - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

09.12.2020 10:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:35
Inter - Shakhtar Donetsk UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Ücretsiz izlenecek mi?

2020-2021 sezonunun UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün grupların son maçları yani 6. haftanın ikinci gün maçları oynanacak. Peki Inter - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların 6. hafta 2. karşılaşmaları oynanacak. Peki Inter - Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?

INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Inter - Shakhtar Donetsk maçı 9 Aralık Çarşamba günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23:00 'da başlayacaktır.

INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Inter - Shakhtar Donetsk maçını Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarından izleyebilirsiniz.

INTER - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano'da oynanacak.

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