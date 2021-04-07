İnter - Sassuolo maçı ne zaman saat kaçta? İnter - Sassuolo hangi kanalda? İnter - Sassuolo maçı şifresiz canlı şifre

İtalya Kupası'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler İnter - Sassuolo maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, İnter - Sassuolo maçı hangi kanalda? İnter - Sassuolo maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İnter - Sassuolo maçı ne zaman, saat kaçta?