İtalya Serie A heyecanla beklenen müsabakada Inter - Salernitana karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Inter - Salernitana maçı şifresiz mi? Inter - Salernitana maçı hakemi kim? Inter - Salernitana maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Inter - Salernitana maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

04-03-2022 INTER VS SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Inter ile Salernitana arasındaki İtalya Serie A maçı, CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

INTER-SALERNİTANA MAÇI CBC SPORT CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

INTER-SALERNİTANA MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

INTER-SALERNİTANA MAÇI S SPORT 2 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport 2, D Smart 79, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

INTER-SALERNİTANA MAÇI BİLYONER TV CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

INTER-SALERNİTANA MAÇI HANGİ GÜN?

Inter-Salernitana Maçı, 04 Mart Cuma günü oynanacak.

INTER-SALERNİTANA MAÇI SAAT KAÇTA?

Inter-Salernitana Maçı, saat 22:45 başlayacak.

INTER-SALERNİTANA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Inter ve Salernitana, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

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