Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Inter - Salernitana maçı şifresiz mi?
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İtalya Serie A, Inter - Salernitana bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Inter - Salernitana maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi ve maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Inter - Salernitana maçı ne zaman?
İtalya Serie A heyecanla beklenen müsabakada Inter - Salernitana karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Inter - Salernitana maçı şifresiz mi? Inter - Salernitana maçı hakemi kim? Inter - Salernitana maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırılıyor. Inter - Salernitana maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Inter - Salernitana maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
Inter ile Salernitana arasındaki İtalya Serie A maçı, CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
CBC Sport, Azerspace 46E numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
S Sport 2, D Smart 79, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Bilyoner TV, İddaa numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
Inter-Salernitana Maçı, 04 Mart Cuma günü oynanacak.
Inter-Salernitana Maçı, saat 22:45 başlayacak.
Inter ve Salernitana, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.