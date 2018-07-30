Inter'de Kombine Satış Rakamları, Cristiano Ronaldo Transferini Bile Gölgede Bıraktı

Avrupa'nın en önemli 5 liginden biri olan İtalya Serie A'da kulüplerin sezonluk bilet satışlarında Inter adı öne çıktı. İtalya'nın köklü kulübü Inter, 27 Temmuz itibariyle 37 bin kombinenin satıldığını duyurdu.

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transferi nedeniyle tüm gözlerin çevrildiği İtalya'da Inter'in yakaladığı bu rakam dikkat çekti. Ronaldo etkisindeki Juventus'u geride bırakan Milano temsilcisi, rekorları da kırdı. Inter, 29 bin bilet satan Ronaldo'lu Juventus'u geçti.

Bir sezon öncesine göre kombinelerdeki satışlarını yüzde 20 artıran lacivert-siyahlılar, 2010-11 sezonundan beri en yüksek rakamları elde etti.2009-10 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp, 2010-11 sezonuna girerken 40 bin 612 adet kombine satan Inter, 8 sene sonra bu rekoru zorlamaya çok yaklaştı.

BİLETLER TÜKENDİ

Bu sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan İtalyan ekibi, şimdiden ligdeki ilk maçının biletlerini de tüketti. 37 bin kombinenin yanında Torino maçı için kalan bütün ön biletler de satıldı. Öte yandan Inter'de sadece 10 blok için kombine satışı hakkı kaldı.

GEÇEN SEZON 1 MİLYON TARAFTAR SEYRETTİ

Inter, kombinede atağa geçerken geçen sezon da benzer şekilde olumlu rakamlar elde etmişti. Milano ekibi, San Siro'da rekorlar kırdı. Inter'in San Siro'da geçen sezon oynadığı 19 lig maçında toplam1 milyon 93 bin 53 kişi tribünlerde yer aldı. Lacivert-siyahlılar böylece geçen sezon 1 milyon taraftar sayısını bulan tek kulüp olarak Serie A'da kayıtlara geçti.

JUVENTUS'TA 29 BİN KOMBİNE SATILDI

Kombine kart konusunda Cristiano Ronaldo transferiyle hava yakalayan Juventus, stadın yüzde 70'ini kombine kartlara ayırdı. 27 Temmuz itibariyle Juve'de 29 bin kombine satıldığı belirtildi. Öte yandan Inter'in 37 bin ile lider olduğu listede Roma da 21 bin kombine ile 3. sırada bulunuyor. Genoa da 17 bin kombiyle 4. sırada dikkat çekiyor.