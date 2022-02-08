Inter - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Inter - Roma maçı şifresiz mi?
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İtalya Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Inter - Roma bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Inter - Roma maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor
İtalya Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Athletic Bilbao – Espanyol karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Inter - Roma maçı şifresiz mi? Inter - Roma maçı hakemi kim? Inter - Roma maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
INTER - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Inter - Roma İtalya Kupası maçı, 08.02.2021 Salı bugün saat 23.00'te başlayacak.
INTER - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
Inter - Roma İtalya Kupası maçı TRT Spor'dan yayınlanacak.
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