Inter - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Inter - Roma maçı şifresiz mi?

İtalya Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Athletic Bilbao – Espanyol karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Inter - Roma maçı şifresiz mi? Inter - Roma maçı hakemi kim? Inter - Roma maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

INTER - ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter - Roma İtalya Kupası maçı, 08.02.2021 Salı bugün saat 23.00'te başlayacak.

INTER - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Inter - Roma İtalya Kupası maçı TRT Spor'dan yayınlanacak.

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