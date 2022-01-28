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Inter, Robin Gosens'i kadrosuna kattı

AA, Barış Seçkin - Spor
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Inter, Robin Gosens'i kadrosuna kattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Atalanta'nın Alman sol beki Robin Gosens'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Atalanta'nın Alman sol beki Robin Gosens'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Inter kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Atalanta kulübüyle, 27 yaşındaki futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanmasına yönelik anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Atalanta kulübündan yapılan açıklamada da 2017'de Hollanda'dan gelen Gosens'e takıma yaptığı katkılardan ötürü teşekkür edildi ve başarı dilendi.

Gosens, yeni kulübünün televizyon kanalına verdiği demeçte, Inter'de oynamanın kendisi için gurur verici olduğunu dile getirdi.

İtalyan Corriere dello Sport gazetesi, Inter'in Alman milli oyuncuyu satın alma bedeli olarak 25 milyon avro ödemesi gerektiğini yazdı.

AA / Barış Seçkin - Spor

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