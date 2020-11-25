Inter - Real Madrid maçı ne zaman saat kaçta? Inter - Real Madrid hangi kanalda? Inter - Real Madrid maçı şifresiz canlı şifresiz mi?
25.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 25.11.2020 10:46
Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Inter - Real Madrid maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Inter - Real Madrid maçı hangi kanalda? Inter - Real Madrid maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Inter - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'nde büyük önem taşıyan maçta Inter - Real Madrid maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Inter - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Inter - Real Madrid maçı hangi kanalda, hakemi kim? Inter - Real Madrid maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
INTER - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Inter - Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı 25 11 2020 günü oynanacak. Maçın başlama saati 23.00
INTER - REAL MADRİD MAÇI ŞİFREZİ CANLI İZLENECEK Mİ?
Inter - Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi maçıBein Sports 1, kanalından yayınlanacak.