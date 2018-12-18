Inter, Ozan Kabak Transferi İçin Düğmeye Bastı
İtalya Ligi ekiplerinden Inter, Galatasaray'ın genç stoperi Ozan Kabak'ı Manchester City ve Manchester United'a kaptırmamak için genç oyuncunun transferini bir an önce bitirmek istiyor.
Galatasaray'ın 18 yaşındaki stoperi Ozan Kabak, performansıyla Avrupa'nın devlerini büyülemeye devam ediyor. Manchester United ve Manchester City'nin devreye girmesinin ardından Serie A ekibi Inter, transferi bitirmek için düğmeye bastı. İtalyan basınının haberine göre Ozan tranferi için City ve United'la yarışan Inter'de göreve yeni başlayan genel menajer Giuseppe Marotta ve Sportif Direktör Piero Ausilio, bir araya gelip Ozan transferini masaya yatıracak. Ozan için İtalyan ekibinin düşündüğü bonservis ücreti ise 10 milyon euro.
GALATASARAY, ACELECİ DAVRANMIYOR
Ancak Ozan Kabak'ın Avrupa Birliği vatandaşı olmaması, Inter'i düşündürüyor. Ozan, AB üyesi bir ülke vatandaşı olmadığından ya sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacak, ya da başka bir İtalyan kulübüne kiralanacak. Galatasaray'ın ise Ozan konusunda aceleci davranmak istemediği ve İngiltere'den de gelecek teklifleri değerlendirmeye alabileceği belirtildi.
(Sporx)
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