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Inter, Napoli'ye Hazırlanıyor

Serie A'nın lideri konumunda bulunan Inter, ligin Noel arasının ardından başlayacağı ilk haftada sahasında Napoli'yi ağırlayacak. Milano ekibi ligin zirvesi için büyük önem taşıyan mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

02.01.2020 18:19 | Son Güncelleme: 02.01.2020 18:19

Serie A'nın lideri konumunda bulunan Inter, ligin arasının ardından başlayacağı ilk haftada sahasında 'yi ağırlayacak. ekibi ligin zirvesi için büyük önem taşıyan mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

Kaynak: Dugout

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