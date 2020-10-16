İnter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? İnter - Milan maçı hangi kanalda, hakemi kim?
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İnter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? İnter - Milan maçı hangi kanalda, hakemi kim?

16.10.2020 14:46 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:49
İnter - Milan maçı ne zaman, saat kaçta? İnter - Milan maçı hangi kanalda, hakemi kim?

İtalya Serie A kapsamında Inter ile Milan karşı karşıya geliyor. Inter - Milan maçı hakemi kim? Futbol tutkunlarının merakla beklediği mücadele cumartesi akşamı ekranlarda olacak. Inter - Milan maçı şifreli mi? İnter - Milan maçı detayları haberimizde.

Inter - Milan, İtalya Serie A mücadeleleriyle ekrana geliyor. Inter'in ev sahipliğinde gerçekleşecek maçın hakemi de belli oldu. Öte yandan İnter ve Milan ilk 11'leri de araştırılanlar arasında. İnter - Milan maçı şifresiz mi? İnter - Milan maçı hangi kanalda? İşte, detaylar...

INTER - MİLAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A karşılaşmalarında İnter ile Milan mücadele edilecek. 17 Ekim 2020 Cumartesi günü Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano'da oynanacak ve mücadele saat 19.00'da başlayacak.

INTER - MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalya Serie A mücadelelerinde heyecan devam ediyor. Inter - Milan'ın karşı karşıya geleceği karşılaşma beIN Sport 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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