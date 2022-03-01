Milan Inter maçı ne zaman, Inter Milan maçı saat kaçta, hangi gün sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Inter ile Milan 24. hafta maçında karşı karşıya gelecek.

MILAN - INTER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Milan maçı 2 Mart Çarşamba günü oynanacak.

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