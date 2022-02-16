Inter - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İnter - Liverpool maçı hangi platformda, nereden izlenir?
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2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmalarının diğer maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Inter - Liverpool maçı oldu. Peki Inter - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi? Inter - Liverpool maçı canlı olarak hangi platformdan izlenir? Exxen'de var mı? İşte bilgiler...
Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün 2. tur 1. mücadeleleri oynanacak. Peki Inter - Liverpool maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Inter - Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Inter - Liverpool maçı hangi platformda, nereden izlenir? Hangi kanaldan izlenir? Hakemleri kimler? Nerede oynanacak?
Inter - Liverpool maçı 16 Şubat 2022 Çarşamba günü yani bugün saat 23:00 'da başlayacaktır.
Inter - Liverpool maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.