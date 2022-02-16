Inter - Liverpool canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi İnter - Liverpool maçı canlı izleme (EXXEN) linki var mı?

2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmalarının diğer ilk maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Inter - Liverpool maçı oldu. Peki Inter - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi? Inter - Liverpool canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Inter - Liverpool maçı canlı izleme (EXXEN) linki var mı?

INTER - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Inter - Liverpool maçı 16 Şubat 2022 Çarşamba günü yani bugün saat 23:00 'da başlayacaktır.

INTER - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Inter - Liverpool maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

INTER - LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.

INTER - LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ, MAÇ BİTTİ Mİ?

Maç birazdan başlayacak. Gelişmeleri yazacağız...

INTER - LİVERPOOL CANLI İZLE!

Inter - Liverpool maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.

INTER - LİVERPOOL CANLI İZLE

INTER - LİVERPOOL İLK 11

İnter ilk 11:

1 Samir Handanovic

6 Stefan de Vrij

37 Milan Skriniar

95 Alessandro Bastoni

2 Denzel Dumfries

14 Ivan Perisic

20 Hakan Çalhanoğlu

22 Arturo Vidal

77 Marcelo Brozovic

9 Edin Dzeko

10 Lautaro Martinez

Liverpool ilk 11:

1 Alisson Becker

4 Virgil van Dijk

26 Andrew Robertson

32 Joel Matip

66 Trent Alexander-Arnold

3 Fabinho

6 Thiago Alcantara

14 Jordan Henderson

9 Roberto Firmino

10 Sadio Mane

11 Mohamed Salah

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