Inter - Liverpool canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi İnter - Liverpool maçı canlı izleme (EXXEN) linki var mı?
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Şampiyonlar Ligi 2. tur maçları devam ediyor. Bugünkü maçlardan birisi de Inter - Liverpool maçı oldu. Maçta ilk yarı devam ederken futbol severler, Inter - Liverpool canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Inter - Liverpool maçı canlı izleme (EXXEN) linki var mı? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 2. tur karşılaşmalarının diğer ilk maçları oynanacak. Bugünkü maçlardan birisi de Inter - Liverpool maçı oldu. Peki Inter - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz izlenebilecek mi? Inter - Liverpool canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi Inter - Liverpool maçı canlı izleme (EXXEN) linki var mı?
Inter - Liverpool maçı 16 Şubat 2022 Çarşamba günü yani bugün saat 23:00 'da başlayacaktır.
Inter - Liverpool maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Maç, Milano'da, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak.
Maç birazdan başlayacak. Gelişmeleri yazacağız...
Inter - Liverpool maçını Exxen platformundan canlı olarak izleyebilirsiniz.
İnter ilk 11:
1 Samir Handanovic
6 Stefan de Vrij
37 Milan Skriniar
95 Alessandro Bastoni
2 Denzel Dumfries
14 Ivan Perisic
20 Hakan Çalhanoğlu
22 Arturo Vidal
77 Marcelo Brozovic
9 Edin Dzeko
10 Lautaro Martinez
Liverpool ilk 11:
1 Alisson Becker
4 Virgil van Dijk
26 Andrew Robertson
32 Joel Matip
66 Trent Alexander-Arnold
3 Fabinho
6 Thiago Alcantara
14 Jordan Henderson
9 Roberto Firmino
10 Sadio Mane
11 Mohamed Salah