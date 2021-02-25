Inter Kulübünde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Inter Kulübünde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

25.02.2021 21:19 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:19
Inter Kulübünde 5 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de 4 yönetici ve 1 teknik heyet üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'de 4 yönetici ve 1 teknik heyet üyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son testler neticesinde yöneticilerden Alessandro Antonello, Giuseppe Marotta ve Sportif Direktör Piero Ausilio ile kulübün hukuk müşaviri Angelo Capellini'nin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, teknik heyetten de ismi verilmeyen bir kişinin de testinin pozitif çıktığı kaydedildi.

Pozitif çıkan tüm yöneticilerin, Kovid-19 sağlık protokolünde ön görülen sürece uyacakları ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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