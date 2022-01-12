Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Inter - Juventus maçı şifresiz mi? - Haberler
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Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Inter - Juventus maçı şifresiz mi?

Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Inter - Juventus maçı şifresiz mi?
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İtalya Süper Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Inter - Juventus takımları bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Inter - Juventus maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.

İtalya Süper Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Inter - Juventus karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Inter - Juventus maçı şifresiz mi? Inter - Juventus maçı hakemi kim? Inter - Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.

Inter - Juventus İtalya Süper Kupası maçı, 12.01.2022 Çarşamba saat 23.00'te başlayacak.

Inter - Juventus maçı TRT Spor'dan yayınlanacak

Inter - Juventus maçını şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.

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