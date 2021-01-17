Inter - Juventus İtalya Serie A maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz izlenecek mi?

Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın heyecanlı maçları başlıyor. Peki Inter - Juventus maçı saat kaçta başlayacak, ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

Serie A'da bugün birbirinden güzel maçlara sahne alacak. Bu maçlardan birisi de Inter - Juventus maçıdır. Peki Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, nerede, hangi kanalda başlayacak?

INTER - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Inter - Juventus maçı 17 Ocak Pazar günü saat 22:45 'de başlayacaktır.

INTER - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Inter - Juventus maçını Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanalından izleyebilirsiniz.

INTER - JUVENTUS MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Giuseppe Meazza Stadyumu, Milano'da oynanacak.