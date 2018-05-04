Inter, Japon Sol Bek Yuto Nagatomo'nun Fiyatını 5 Milyon Euro Olarak Belirledi
Inter, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Yuto Nagatomo'nun fiyatını 5 milyon euro olarak belirledi.
Yuto Nagatomo için flaş gelişme! Galatasaray'ın devre arasında Inter'den kiraladığı Yuto Nagatomo için İtalya'dan flaş bir iddia geldi.
La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Inter, Japon oyuncu için Galatasaray'dan 4-5 milyon euro civarında bonservis bedeli talep ediyor.
Haberde; Galatasaray'ın Inter'in taleplerine yaklaştığı ve anlaşmanın yakın zamanda tamamlanabileceği kaydedildi.
Galatasaray'ın Nagatomo'nun performansından memnun olduğu ve transferini bitirmekte ısrarcı olacağı belirtildi.
NAGATOMO KALMAK İSTİYOR
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından açıklama yapan Yuto Nagatomo, takımda kalmak istediğini söylemişti.
YORUMLAR (3)
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Hemen alın 5i düşürmeye calısmayın elimizden kaçmasın, tarığa 7m verdiğimizi hatırlatırım !!!!!Cevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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Aslan gibi çocuk.. Terbiyeli ve disiplinli.. Cimboma yakışır..Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır
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Zorlarız 3,5 a biterCevap Yaz 10 Yayından Kaldır