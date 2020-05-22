Inter'in Unutulmaz 2009-10 Sezonu
2009-10 sezonu, Inter taraftarları için unutulmaz bir sezondu. Jose Mourinho'nun takımı Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak üçlemeyi bir sezonda şampiyon bitiren tek İtalyan takımı oldu..
22.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 22.05.2020 13:10
2009-10 sezonu, Inter taraftarları için unutulmaz bir sezondu. Jose Mourinho'nun takımı Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak üçlemeyi bir sezonda şampiyon bitiren tek İtalyan takımı oldu..
Kaynak: Dugout