Inter'in Unutulmaz 2009-10 Sezonu 2009-10 sezonu, Inter taraftarları için unutulmaz bir sezondu. Jose Mourinho'nun takımı Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak üçlemeyi bir sezonda şampiyon bitiren tek İtalyan takımı oldu..

2009-10 sezonu, Inter taraftarları için unutulmaz bir sezondu. Jose Mourinho'nun takımı Serie A, İtalya Kupası ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak üçlemeyi bir sezonda şampiyon bitiren tek İtalyan takımı oldu.. Kaynak: Dugout