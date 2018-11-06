Inter'in Scout Ekibi Almanya'da Ozan Kabak'ı İzleyecek

Serie A takımlarından İnter'in Ozan Kabak'a olan ilgisi artarak sürüyor. İtalyan basınında Fatih Terim'in 18 yaşında takıma monte ettiği genç oyuncunun performansından övgüyle bahsedildi. Inter'in Ozan'ı izlemeye devam ettiği ve scoutlarının Schalke maçında da tribünde olacağı belirtildi. Veltins Arena'da Ozan'ı yakından takip edecek ve rapor sunacaklar.

DAHA ÖNCE MANCHESTER UNITED İZLEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde de Ada basınından Guardian, Manchester United'ın Ozan Kabak'ı izlediğini yazmıştı. Sarı-kırmızılı oyuncu bu maçta dikkatleri üzerine çekecek.

Ozan Kabak, TT Stadı'ndaki maçta Schalke 04 karşısında sahanın en fazla topla buluşan, en fazla isabetli pas atan, pas arası yapan ve uzaklaştırma yapan oyuncusu olmuştu

OZAN KABAK YORUMLARI

Gökhan Zan: Ozan Kabak'a tavsiyem stoper oyuncusu hamle yaparsa dikkat etmek zorunda. Topu alabiliyorsan al ama alamıyorsan her topu almak zorunda değilsin. Ozan iyi niyetli ama partneri de önemli. Serdar Aziz tecrübeli. Ozan bu maçlarda hata yapmamak zorunda.Bir diğeri devamlı topu kazanmak istiyor. Önemli olan alamıyorsan rakibi döndürmeyeceksin, ikinci topu almak da önemli.

Tugay Kerimoğlu: Ozan Kabak'a, yapacağı hatalar sonrasında hep destek olmak zorundayız. Hata da yapsa, doğru da yapsa oynayacak. Burası artık onun yeri.

Mustafa Doğan: Hata yapacaktır ama aynı hatayı üst üste 3 kez yapmaması gerekiyor, ders alması lazım.