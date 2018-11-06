Inter'in Scout Ekibi Almanya'da Ozan Kabak'ı İzleyecek
İtalyan devi Inter'in scout ekibi, Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak'ı izlemek için Almanya'da tribündeki yerini alacak.
Serie A takımlarından İnter'in Ozan Kabak'a olan ilgisi artarak sürüyor. İtalyan basınında Fatih Terim'in 18 yaşında takıma monte ettiği genç oyuncunun performansından övgüyle bahsedildi. Inter'in Ozan'ı izlemeye devam ettiği ve scoutlarının Schalke maçında da tribünde olacağı belirtildi. Veltins Arena'da Ozan'ı yakından takip edecek ve rapor sunacaklar.
DAHA ÖNCE MANCHESTER UNITED İZLEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde de Ada basınından Guardian, Manchester United'ın Ozan Kabak'ı izlediğini yazmıştı. Sarı-kırmızılı oyuncu bu maçta dikkatleri üzerine çekecek.
Ozan Kabak, TT Stadı'ndaki maçta Schalke 04 karşısında sahanın en fazla topla buluşan, en fazla isabetli pas atan, pas arası yapan ve uzaklaştırma yapan oyuncusu olmuştu
OZAN KABAK YORUMLARI
Gökhan Zan: Ozan Kabak'a tavsiyem stoper oyuncusu hamle yaparsa dikkat etmek zorunda. Topu alabiliyorsan al ama alamıyorsan her topu almak zorunda değilsin. Ozan iyi niyetli ama partneri de önemli. Serdar Aziz tecrübeli. Ozan bu maçlarda hata yapmamak zorunda.Bir diğeri devamlı topu kazanmak istiyor. Önemli olan alamıyorsan rakibi döndürmeyeceksin, ikinci topu almak da önemli.
Tugay Kerimoğlu: Ozan Kabak'a, yapacağı hatalar sonrasında hep destek olmak zorundayız. Hata da yapsa, doğru da yapsa oynayacak. Burası artık onun yeri.
Mustafa Doğan: Hata yapacaktır ama aynı hatayı üst üste 3 kez yapmaması gerekiyor, ders alması lazım.
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Bir Fenerli olarak söylüyorum teklif gelirse hemen gitmez inşallah , 1-2 sene pişsin öyle gitsin , kulüplerimize değil milli takıma adam lazım artık , hiç bir turnuvada milli takım yok , gerçekten yazıkCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Inter in aynı saatte Barcelona ile maçı var, o saatte kimse Ozan a bakmaz , baksada almaz, bizim buradaki topçular çalışmıyor, fizik gücü zayıf, Avrupa da omuzu attıkları gibi uçururlar..Cevap Yaz 1 3 Yayından KaldırOÇİBASBY: SCOUT DİYO KARDEŞ ONLARIN KENDİ MAÇLARIYLA NE İŞİ VAR ? ANLAMAYAN KONUŞUYO2 Yayından Kaldır
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sözleşmesini düzenlemeliler , istikrarı yakalarsa okay gibi düşük fiyata satmasınlar . En az 20 alabilmeliCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ABARTMAYIN HEMEN . BİZİM MİLLETİMİZ NİYE BÖYLE ANLAMADIM . SOKAKTAKİ VATANDAŞ BİLE BİR ŞEY 100 LİRA İSE 500 E ALDIM DİYOR . ABARTMA VE YALANCILIK DİZ BOYU OLMUŞ . BU KADAR EZİLMİŞLİK SENDROMU YAŞAYAN BAŞKA BİR MİLLET YOKTUR DÜNYADA . KİMLE KONUŞSAM HERKES ZENGİN AMA MİLLETTEN SİGARA DİLENİRLER .Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır